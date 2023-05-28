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Альварес может покинуть «Манчестер Сити» из-за Холанда, Хулиана хочет подписать «Бавария»

Альварес может покинуть «Манчестер Сити» из-за Холанда, Хулиана хочет подписать «Бавария»
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, подписавший долгосрочный контракт (2028) с английской командой, рассматривает возможности перехода в другой клуб из-за конкуренции с Эрлингом Холандом. Об этом сообщает журналист Флориан Платтенберг в «Твиттере». Подписать 23-летнего аргентинца готова мюнхенская «Бавария».

По сведениям источника, Альварес понимает, что ему будет сложно вытеснить норвежца из стартового состава «Манчестер Сити», поэтому он может рассмотреть переход в другую команду. «Бавария», находящаяся в поиске нового форварда, готова пригласить чемпиона мира в свою команду.

В нынешнем сезоне Альварес в 48 матчах забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Кто может покинуть «Манчестер Сити». Видеоролик:

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