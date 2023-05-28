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«Челси» готов побить трансферный рекорд «Реала», чтобы подписать Винисиуса

«Челси» готов побить трансферный рекорд «Реала», чтобы подписать Винисиуса
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Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Ради перехода 22-летнего бразильца синие готовы выложить € 150 млн. Об этом сообщает El Nacional.

Если этот трансфер произойдёт, то станет рекордной продажей в истории «Реала». € 100 млн было выручено за уход Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году. Около € 70 млн «сливочные» получили за переход Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» летом 2021-го.

Винисиус сталкивается в чемпионате Испании с расизмом, поэтому может рассмотреть уход в другую лигу, где ситуация с этим вопросом налажена на лучшем уровне. Отметим, что работу в английской Премьер-лиге по искоренению расизма отмечали многие футбольные деятели, в том числе главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Стычка Винисиуса и Мамардашвили в матче «Реала» и «Валенсии». Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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