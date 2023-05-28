Рязанцев: неправда, что на тренировках «Торпедо» нельзя улыбаться. Я всегда улыбаюсь

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев опроверг информацию, что на тренировках московского клуба действует запрет на улыбку. Ранее сообщалось, что защитник Юрий Журавлёв был отстранен от первой команды именно за улыбку на тренировках.

«На тренировках «Торпедо» нельзя улыбаться? Это слухи и неправда. Я вчера улыбаюсь. Как можете видеть, даже после поражений», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» возвращается в Мелбет Первую лигу спустя сезон. «Автозаводцы» досрочно вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв последнее место. 36-летний Рязанцев играет за «Торпедо» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и голевая передача в 18 матчах.