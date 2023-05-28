Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей девятого игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A-F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пробьются в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.

Расписание матчей девятого игрового дня:

28 мая, воскресенье (время — московское)

Группа Е (3-й тур). Ирак — Англия. 21:00

Группа Е (3-й тур). Тунис — Уругвай. 21:00

29 мая, понедельник

Группа F (3-й тур). Гондурас — Франция. 00:00

Группа F (3-й тур). Южная Корея — Гамбия. 00:00

Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021-м чемпионат мира был отменён из-за пандемии.