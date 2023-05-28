Клаудиньо посчитал необоснованным исключение российских команд из международных турниров

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос об отстранении российских команд от международных соревнований.
«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», — сказал Клаудиньо в интервью ТАСС.
Российские клубы и сборная были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА в 2022 году. Из-за отстранения сборная России пропустила стыковые матчи квалификации чемпионата мира — 2022 и отборочный турнир к чемпионату Европы — 2024. Клубы не участвуют в еврокубковых соревнованиях.
В эти дни футболисты «Зенита» 2006 года рождения находятся в Бразилии, где принимают участие в Кубке БРИКС. В соревновании принимает участие юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет), а также шесть юношеских бразильских команд — «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».
- 28 мая 2023
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