Клаудиньо посчитал необоснованным исключение российских команд из международных турниров

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Не понимаю, причем тут вообще футбол. Мне кажется неправильным наказывать таким образом команды», — сказал Клаудиньо в интервью ТАСС.

Российские клубы и сборная были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА в 2022 году. Из-за отстранения сборная России пропустила стыковые матчи квалификации чемпионата мира — 2022 и отборочный турнир к чемпионату Европы — 2024. Клубы не участвуют в еврокубковых соревнованиях.

В эти дни футболисты «Зенита» 2006 года рождения находятся в Бразилии, где принимают участие в Кубке БРИКС. В соревновании принимает участие юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет), а также шесть юношеских бразильских команд — «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».