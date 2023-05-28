Игрок «Урала» Сунгатулин: в РПЛ недонабрали очки из-за Кубка. Пытались успеть и там, и там
Поделиться
Игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«Почему у «Урала» не очень получилась концовка сезона? Я думаю, не хватило сил и на Кубок, и на РПЛ. Кубковые матчи были в середине недели, а потом мы проводили игры в РПЛ: получалось три игры за семь шесть-семь дней. И почти все игры чемпионата у нас были не очень хорошими — практически всегда проигрывали. Тем более весной были тяжёлые соперники. Поэтому недонабрали очки из-за Кубка. Пытались успеть и там, и там, но не всегда это получалось.
Я бы не сказал, что мы всё ставили на кон, чтобы выиграть Кубок. Но хотелось и там подальше пройти, и в чемпионате занять хорошее место», — сказал Сингатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:32
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:35
-
09:26
-
09:25
-
09:23
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
07:16
-
07:05
-
06:44
-
05:58
-
05:46
-
04:59
-
04:02
-
03:49
-
03:25
-
03:15
-
03:02
-
02:46
Партнерский контент