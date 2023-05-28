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Игрок «Урала» Сунгатулин: в РПЛ недонабрали очки из-за Кубка. Пытались успеть и там, и там

Игрок «Урала» Сунгатулин: в РПЛ недонабрали очки из-за Кубка. Пытались успеть и там, и там
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Игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Почему у «Урала» не очень получилась концовка сезона? Я думаю, не хватило сил и на Кубок, и на РПЛ. Кубковые матчи были в середине недели, а потом мы проводили игры в РПЛ: получалось три игры за семь шесть-семь дней. И почти все игры чемпионата у нас были не очень хорошими — практически всегда проигрывали. Тем более весной были тяжёлые соперники. Поэтому недонабрали очки из-за Кубка. Пытались успеть и там, и там, но не всегда это получалось.

Я бы не сказал, что мы всё ставили на кон, чтобы выиграть Кубок. Но хотелось и там подальше пройти, и в чемпионате занять хорошее место», — сказал Сингатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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