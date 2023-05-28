«Спартак» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Шамар Николсон и Квинси Промес (с пенальти). За нижегородцев забитым мячом отметился Мамаду Майга.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 28 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
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