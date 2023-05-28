«Факел» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 28 мая, состоится матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:30 мск.

Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1. На гол Максима Глушенкова «Факел» ответил точным ударом Максима Максимова. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах «Крылья» победили со счётом 1:0.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте с 29 баллами.