«Факел» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 28 мая, состоится матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:30 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч команд в первом круге завершился вничью — 1:1. На гол Максима Глушенкова «Факел» ответил точным ударом Максима Максимова. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах «Крылья» победили со счётом 1:0.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте с 29 баллами.
Комментарии
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