Игрок «Факела» Квеквескири: с «Крыльями» нас ждёт ключевой матч за право остаться в РПЛ

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 28 мая. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игра с «Крыльями» — очень важная. Нас ждёт ключевой матч за право остаться в РПЛ», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 28 матчей. «Факел» находится на 13-й строчке. Воронежцы заработали 27 очков после 28 игр. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).