Президент «Торпедо»: были моменты, когда судьям не нужно было косячить в наших матчах

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о судействе матчей автозаводцев.
«Постоянные пенальти в ворота «Торпедо»? В этом сезоне были моменты, когда судьям не нужно было косячить в матчах «Торпедо» — игроки сами плохо выступали. В матче с «Оренбургом» футболисты «Торпедо» играли хорошо, поэтому судьям пришлось включиться в процесс. Но когда команда пропускает голы на второй минуте, то тут явно вопросы к игрокам, а не к судьям», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 29 матчей и уже потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге.
- 28 мая 2023
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