Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Торпедо»: были моменты, когда судьям не нужно было косячить в наших матчах

Президент «Торпедо»: были моменты, когда судьям не нужно было косячить в наших матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о судействе матчей автозаводцев.

«Постоянные пенальти в ворота «Торпедо»? В этом сезоне были моменты, когда судьям не нужно было косячить в матчах «Торпедо» — игроки сами плохо выступали. В матче с «Оренбургом» футболисты «Торпедо» играли хорошо, поэтому судьям пришлось включиться в процесс. Но когда команда пропускает голы на второй минуте, то тут явно вопросы к игрокам, а не к судьям», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 29 матчей и уже потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент «Торпедо» опроверг информацию о запрете на трансферы из-за долгов клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023