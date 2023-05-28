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Лионель Месси покинет «ПСЖ», решение принято — Романо

Лионель Месси покинет «ПСЖ», решение принято — Романо
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не будет продлевать контракт с парижской командой и покинет её в конце сезона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» по-прежнему заинтересовано в продлении контракта с 35-летним футболистом, представляющим их клуб с 2021 года. Однако стороны не смогли договориться, поэтому Месси, вероятно, вернётся в «Барселону» или продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Месси, завоевавший с «ПСЖ» титул чемпиона Франции, повторил рекорд Дани Алвеса по количеству выигранных трофеев. Теперь у аргентинца 43 трофея, и в будущем он может обновить рекорд бразильца, который сейчас находится под стражей.

Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:

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