Россиянка Алсу Абдуллина опубликовала фотографию с кубком АПЛ

Защитница лондонского «Челси» Алсу Абдуллина, ставшая чемпионкой Англии, опубликовала фотографию с трофеем.
Позднее Абдуллина сообщила, что возвращается домой:
«Большое спасибо за поздравления! Теперь домой!»— написала Абдуллина в своём телеграм-канале.
В субботу, 27 мая, «Челси» выиграл национальный чемпионат после того, как на выезде разгромил «Рединг» со счётом 3:0 благодаря дублю Сэм Керр и голу Гуро Рейтен. Это уже второй чемпионский титул команды за два года. Абдуллина выступает за клуб с января 2022 года: она перешла из «Локомотива» на правах свободного агента.
В текущем сезоне на счету россиянки девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых она отметилась тремя результативными передачами. Контракт Абдуллиной с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года.
- 28 мая 2023
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