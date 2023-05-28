Новое руководство «Баварии» сохранит настрой по Киммиху в адрес «Барселоны»

Новое руководство мюнхенской «Баварии», которое заменит на этих должностях ушедших Оливера Кана и Хасана Салихамиджича, не собирается продавать в «Барселону» полузащитника Йозуа Киммиха. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Предыдущие руководители мюнхенцев считали 28-летнего Киммиха «неприкасаемым» футболистом и видели в нём ключевого игрока будущего проекта. Этого же мнения должно придерживаться новое руководство «Баварии». Таким образом, «Барселона», которая видит в Киммихе идеальную замену Серхио Бускетсу, не сможет заполучить его.
Ранее сообщалось, что 28-летний Киммих, выступающий за «Баварию» с 2015 года, может покинуть команду для поиска нового вызова. В минувшем сезоне на его счету участие в 47 матчах, в которых он забил семь голов и отдал 11 результативных передач.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Видеоролик:
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