«Всегда ставим задачу — быть лучшими». Министр спорта Татарстана — о целях «Рубина» в РПЛ

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал возвращение «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.
«Это большая радость и долгожданное событие. К сожалению, мы оказались в Мелбет Первой лиге. Уровень команды «Рубин» соответствует самому высшему дивизиону. Но получилось то, что получились, и, несмотря на такое сложное начало сезона, приняв определенные кадровые решения, и не один раз, клубу удалось не просто вернуться в высший дивизион, но и сделать это с первого места, стать чемпионом, что тоже немаловажно.
РПЛ — это РПЛ, и задачи будут соответствующие обрисованы. Мы в Татарстане всегда ставим задачу — быть лучшими. Те амбиции, которые есть у клуба, и такое красивое возвращение в высший дивизион, позволят говорить, что будут определенного рода изменения, усиление клуба, потому что всё-таки конкуренция в высшем дивизионе совсем другая, другой футбол. Задачи, я думаю, будут стоять только самые-самые высокие», — приводит слова Леонова ТАСС.
- 28 мая 2023
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