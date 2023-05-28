Александр Рязанцев заявил, что не покинет «Торпедо» после вылета из РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Остаюсь в «Торпедо». В следующем году буду в клубе», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Рязанцев выступает за «Торпедо» с 2019 года. В нынешнем сезоне 36-летний игрок принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах. Контракт игрока Рязанцева рассчитан до лета нынешнего года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 29 матчах. В заключительном матче чемпионата России команда сыграет с московским «Локомотивом». Следующий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.