FH: «Днепр-1» планировал бойкотировать матч с «Шахтёром», в котором решится судьба титула
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«Днепр-1» рассматривал вариант бойкота матча с донецким «Шахтёром» в предпоследнем, 29-м туре чемпионата Украины. Об этом сообщает FootballHub.
Таким образом команда хотела выразить недовольство судейством в матче предыдущего тура с «Ворсклой» (1:2). В клубе уверены, что судьба чемпионского титула была определена заранее, вне футбольного поля. Украинская ассоциация футбола уже признала ошибки арбитра и пожизненно отстранила его от судейства. «Днепр-1» всё же решил выйти на поле, так как судьба второго места, дающего путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, ещё не определена.
За два тура до финиша у лидирующего «Шахтёра» 69 очков, у идущего вторым «Днепра» — 64, а у находящейся на третьем месте «Зари» — 61.
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