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Габриэль Флорентин: «Зенит» и «Локомотив»? Мои люди поддерживают с ними контакт

Габриэль Флорентин: «Зенит» и «Локомотив»? Мои люди поддерживают с ними контакт
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Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин прокомментировал интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита» и московского «Локомотива».

«Я слышал, что «Зенит» и «Локомотив» проявляют ко мне интерес, но сейчас об этом вообще не думаю. Мои мысли полностью связаны с тем, чтобы как можно лучше закончить сезон с «Оренбургом». Дальше буду смотреть.

Было ли общение с кем-нибудь из «Зенита» и «Локомотива»? Мои люди поддерживают с ними контакт, но я спокоен. Сейчас думаю об «Оренбурге» и жду окончания сезона. Моя главная цель в России — продолжать накапливать опыт, сделать здесь всё как можно лучше. Надеюсь, что смогу вырасти как футболист и перейти в большой европейский клуб», – приводит слова Флорентина Metaratings.

В текущем сезоне Флорентин провёл 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и оформил две голевые передачи.

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