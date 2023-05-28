Вячеслав Чанов: печально, что ЦСКА сам отдаёт соперникам второе место
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Российский тренер Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).
«Без забитых голов побед не бывает — так можно охарактеризовать игру ЦСКА с «Краснодаром». У армейцев есть проблемы с реализацией. Хотелось бы, чтобы нападающие играли поинтереснее — сейчас их легко читают. Не вижу у ЦСКА спада, потому что вратарь «Краснодара» несколько раз выручал команду. Печально, что ЦСКА сам отдаёт соперникам второе место», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
ЦСКА сейчас находится на втором месте в чемпионате России. «Спартак» обгонит армейцев, если обыграет «Пари Нижний Новгород».
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