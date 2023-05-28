Габриэль Флорентин оценил сезон для «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин оценил сезон-2022/2023.
«Мы прикладывали усилия для того, чтобы завершить этот год как можно выше. В этом сезоне мы присмотрелись к соперникам, приспособились, а в следующем, надеюсь, сыграем лучше. В прошлом году к команде присоединились игроки, которые помогли ей стать сильнее, набрать очки.
Я полностью доволен тем, как сложился мой год в «Оренбурге». Играл в большинстве матчей, пропустил какие-то встречи только из-за травмы. Рад, что могу помогать команде.
Лучший игрок сезона? Лукас Вера! Мы хорошие друзья, но выбрал я его не по этой причине. Я вижу его как большого футболиста. Игра с ним в одной команде даёт мне уверенность в том, что всё идёт хорошо, а также возможность мечтать о том, что мы с ним однажды окажемся в топовом европейском клубе», – приводит слова Флорентина Metaratings.
В текущем сезоне Флорентин провёл 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и оформил две голевые передачи.
- 28 мая 2023
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