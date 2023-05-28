Гендиректор «Пари НН» Измайлов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Ожидаю хорошей игры. Нам нужно занимать место как можно выше. Мы приехали показывать хорошую и красивую игру и однозначно набирать очки.

В команде боевой и хороший настрой после последней победы. Команда положительно настроена, поверила в свои силы и может всего добиться», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков.