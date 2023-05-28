В «Пари НН» примут решение по будущему Глушакова после окончания сезона

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова в нижегородском клубе.
«Что касается продления контракта с Глушаковым — у нас впереди несколько важных игр. После них будем решать», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Глушаков провёл семь матчей за «Пари Нижний Новгород», в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. Сегодня, 28 мая, нижегородский клуб встретится с московским «Спартаком». Начало игры — в 14:00 мск.
- 28 мая 2023
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