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В «Пари НН» примут решение по будущему Глушакова после окончания сезона

В «Пари НН» примут решение по будущему Глушакова после окончания сезона
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова в нижегородском клубе.

«Что касается продления контракта с Глушаковым — у нас впереди несколько важных игр. После них будем решать», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Глушаков провёл семь матчей за «Пари Нижний Новгород», в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. Сегодня, 28 мая, нижегородский клуб встретится с московским «Спартаком». Начало игры — в 14:00 мск.

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