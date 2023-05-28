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Нападающий «Спартака» Соболев: чего ожидаю от игры с «Пари НН»? Победы!

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос об ожиданиях от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Чего ожидаю от игры с «Пари НН»? Победы!» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Соболев пропускает игру из-за дисквалификации после удаления в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка за 28 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 14-й строчке, заработав 26 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).