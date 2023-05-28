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Тен Хаг: в будущем Рашфорд способен забивать 40 голов за сезон

Тен Хаг: в будущем Рашфорд способен забивать 40 голов за сезон
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем команды Маркусе Рашфорде.

«В первой части сезона Рашфорд был хорош, и, думаю, он мог бы забить ещё больше. В последних 10 матчах у него мало голов. Маркус может стать лучше, но я доволен его игрой. Мы поддерживали его, как могли — игрой и морально. Но мы должны стремиться к большему, и я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон, сделав следующий шаг», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 54 матчах команды во всех турнирах, отметившись 30 голами и 11 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 80 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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