Валерий Непомнящий: с «Краснодаром» ЦСКА сыграл ниже своего уровня, но это разовый случай

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (0:0).
«ЦСКА в матче с «Краснодаром» сыграл ниже своего уровня. Хозяева превосходили в скорости в первом тайме, а армейцы были заторможены. Удаление игрока «Краснодара» помогло ЦСКА обрести себя. Но результат справедлив — команды не наиграли на победу.
У ЦСКА нет системных проблем, просто так сложилось в матче с «Краснодаром». Даже трудно сказать, из-за чего. Может быть, команда не восстановилась психологически после дерби, или на стадионе было душно. Потеря очков в Краснодаре — разовый случай. Теперь ЦСКА нужно собраться и сконцентрироваться на следующих матчах», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 28 мая 2023
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