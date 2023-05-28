ЖФК ЦСКА — ЖФК «Зенит»: гости в меньшинстве выигрывают после первого тайма со счётом 2:0

В эти минуты проходит матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Новые Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой. «Зенит» выигрывает со счётом 2:0.

Счёт в матче на 20-й минуте открыла нападающая гостей Ана Диаш. На 23-й минуте прямую красную карточку получила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. На 38-й минуте Екатерина Пантюхина увеличила преимущество «Зенита». Ей ассистировала Елизавета Семёнова.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 30 очков за 10 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 28 очков.