Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси» — Лоу

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал главным тренером лондонского «Челси». Об этом сообщил журналист Мэтт Лоу в «Твиттере».

Сейчас главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард, контракт с которым был подписан до завершения сезона-2022/2023. Под руководством Лэмпарда «Челси» одержал только одну победу в 10 матчах. Сегодня, 28 мая, в матче заключительного тура английской Премьер-лиги синие встретятся с «Ньюкаслом» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры — в 18:30 по московскому времени.

«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 43 очка в 37 матчах. Ранее чемпионский титул в Англии обеспечил себе «Манчестер Сити» (89).

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