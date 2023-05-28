Дмитрий Булыкин: «Рубин» будет украшением РПЛ в новом сезоне — это команда с традициями

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возвращении казанского «Рубина» в Российскую Премьер-Лигу.
«Рубин» — это команда с традициями. Жалко, что они вообще вылетали. Но клуб должен был это сделать, чтобы все поняли свои ошибки. Футбол не прощает плохого отношения к себе. «Рубин» будет выступать в РПЛ с новыми силами и сможет навязать борьбу остальным командам чемпионата. В следующем году у них не должно возникнуть проблем, тем более есть запас финансирования.
Мне кажется, сейчас в клубе более ответственно отнесутся к составу и руководству. «Рубин» будет украшением РПЛ в новом сезоне — у них хорошая арена и шикарная республика. Рахимов — опытный специалист, он уже тренировал в РПЛ. Мне кажется, если финансирование совпадёт с хорошими трансферами, то в следующем сезоне «Рубин» выступит хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 28 мая 2023
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