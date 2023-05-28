ЖФК ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Зениту»

Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором московский ЦСКА принимал санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Новые Химки». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче на 20-й минуте открыла нападающая гостей Ана Диаш. На 23-й минуте прямую красную карточку получила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. На 38-й минуте Екатерина Пантюхина увеличила преимущество «Зенита», ей ассистировала Елизавета Семёнова. Второй тайм прошёл без забитых мячей.

Поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем сезоне. Красно-синие опустились на второе место, на счету команды 30 очков в 11 матчах. «Зенит» поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Сине-бело-голубые набрали 31 очко.