ЖФК ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Зениту»
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Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором московский ЦСКА принимал санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Новые Химки». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
Счёт в матче на 20-й минуте открыла нападающая гостей Ана Диаш. На 23-й минуте прямую красную карточку получила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. На 38-й минуте Екатерина Пантюхина увеличила преимущество «Зенита», ей ассистировала Елизавета Семёнова. Второй тайм прошёл без забитых мячей.
Поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем сезоне. Красно-синие опустились на второе место, на счету команды 30 очков в 11 матчах. «Зенит» поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Сине-бело-голубые набрали 31 очко.
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