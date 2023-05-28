Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Зениту»

ЖФК ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Зениту»
Комментарии

Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором московский ЦСКА принимал санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Новые Химки». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче на 20-й минуте открыла нападающая гостей Ана Диаш. На 23-й минуте прямую красную карточку получила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска. На 38-й минуте Екатерина Пантюхина увеличила преимущество «Зенита», ей ассистировала Елизавета Семёнова. Второй тайм прошёл без забитых мячей.

Поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем сезоне. Красно-синие опустились на второе место, на счету команды 30 очков в 11 матчах. «Зенит» поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Сине-бело-голубые набрали 31 очко.

Россия - Суперлига (ж). 11-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Нет данных
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023