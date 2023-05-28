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Салихамиджич получит € 6-8 млн компенсации за увольнение из «Баварии»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич получит неустойку от клуба. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Платтенберг.

Сумма компенсации составит от € 6 до 8 млн. Контракт Салихамиджича был рассчитан до 2026 года. Бывший председатель правления Оливер Кан также получит неустойку.

Кан и Салихамиджич освобождены от своих должностей после внеочередного заседания наблюдательного совета клуба. Место Оливера Кана займёт Кристиан Дризен, замена Хасану Салихамиджичу пока не утверждена.

По итогам сезона «Бавария» выиграла чемпионат Германии, победив в последнем туре «Кёльн» (2:1). В Кубке Германии «Бавария» проиграла в четвертьфинале «Фрайбургу» (1:2), а в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов уступила «Манчестер Сити» (0:3, 1:1).