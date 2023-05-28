«Спартак» отстаёт от ЦСКА на одно очко перед заключительным туром РПЛ
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Завершился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». На стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве команды сыграли вничью — 0:0. Таким образом, «Спартак» упустил шанс обойти ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России.
Вчера, 27 мая, армейцы сыграли вничью с «Краснодаром» — 0:0.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. «Спартак» находится на третьей строчке, заработав 54 очка. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67). В заключительном туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» — с «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 мск.
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