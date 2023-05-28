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Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался о нулевой ничьей в матче с «Пари НН»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Плохой результат. Нужно было брать свои очки. Большая роскошь терять очки с «Пари НН»? Вы видели, игра была непростая. «Пари НН» надо отдать должное — они должны быть довольны собой», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футболисты «Спартака» имели преимущество, но не смогли пробить Артура Нигматуллина. В свою очередь, нижегородцы тоже упустили несколько хороших моментов, чтобы отличиться.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков.