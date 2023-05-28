Юран: ощущаю поддержку спартаковских болельщиков, в каком бы регионе ни находился

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о болельщиках «Спартака» после матча с красно-белыми в 29-м туре РПЛ (0:0).

«Я ощущаю поддержку спартаковских болельщиков, в каком бы регионе я ни находился: на заправке, в магазине. Это приятно.

Нет ничего зазорного в том, чтобы иногда потянуть время. Я много лет отыграл в Европе, всегда все тянут время, все психуют. Понятно, что это не красит футбол», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).