«Вкус поражения». Главный тренер «Спартака» Абаскаль — о нулевой ничьей с «Пари НН»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Мы доминировали, но если не забиваешь, то победить невозможно. Очень похожий матч был у нас с «Ахматом». Мы старались, атаковали тысячами способов. Мы заслуживали большего, после этого матча у нас вкус поражения», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).