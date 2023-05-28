Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вкус поражения». Главный тренер «Спартака» Абаскаль — о нулевой ничьей с «Пари НН»

«Вкус поражения». Главный тренер «Спартака» Абаскаль — о нулевой ничьей с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Мы доминировали, но если не забиваешь, то победить невозможно. Очень похожий матч был у нас с «Ахматом». Мы старались, атаковали тысячами способов. Мы заслуживали большего, после этого матча у нас вкус поражения», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).

Материалы по теме
Как же Дзюба подвёл «Локо»! А Воронеж уже ликует. LIVE
Live
Как же Дзюба подвёл «Локо»! А Воронеж уже ликует. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023