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Абаскаль: назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно — он родился в России

Абаскаль: назвал сына Гильермо-Николай. Так будет правильно — он родился в России
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что назвал своего новорождённого сына Гильермо-Николай.

«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос. Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всё так, как надо, я рад», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством команда продолжает борьбу за второе место в Российской Премьер-Лиге. 34-летний Абаскаль имеет действующий контракт с московской командой до лета 2025 года. Сообщалось, что специалист гарантированно останется в команде на следующий сезон.

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