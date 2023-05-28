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«Я не из тех, кто подбирает слова». Абаскаль рассказал о разговоре с Соболевым

«Я не из тех, кто подбирает слова». Абаскаль рассказал о разговоре с Соболевым
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о разговоре с нападающим Александром Соболевым, который был дисквалифицирован на четыре матча после дерби с ЦСКА (2:1). Сегодня, 28 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» — 0:0.

«У Тавареша игра сегодня не очень шла. Во многом поэтому решили его заменить на Хлусевича. У Соболева была операция, после неё он пришёл на базу, извинился за удаление и поговорил со мной.

У нас состоялся серьёзный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто. Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим. Посмотрим, как он будет меняться. Ведь если он не изменится, Саша будет вредить и себе, и команде.

Я не считаю, что наша команда зависит от какого-то игрока. Мы создавали моменты разными способами», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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