Капитан «Спартака» Джикия высказался о нулевой ничьей в матче с «Пари НН»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Не реализовали свои моменты, хотя были хорошие подходы и хорошие голевые моменты. Реализация сегодня подвела. Ситуация, когда Гоцук в конце матча поднимал партнёра, чтобы тот не тянул время? Всё правильно делал. Был опасный угловой — он не хотел, чтобы его игрок уходил за пределы поля», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Пари НН», проходивший в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился вничью со счётом 0:0. Красно-белые прямо сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Пари НН» — 13-й, у команды Сергея Юрана 27 турнирных очков.