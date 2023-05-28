Зобнину оказывали помощь, Абаскаль не мог сдержать эмоции. Яркие фото с матча «Спартака»

28 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.

Футболисты «Спартака» имели преимущество, но не смогли пробить Артура Нигматуллина. В свою очередь, нижегородцы тоже упустили несколько хороших моментов, чтобы отличиться.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка за 29 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.