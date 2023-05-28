«Динамо» — «Локомотив»: Фёдор Смолов не реализовал пенальти

В эти минуты на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте Роман Сафьян назначил пенальти после просмотра VAR за игру рукой Артёма Дзюбы в своей штрафной площадки. Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не попал в створ ворот, упустив шанс вывести хозяев вперёд.

«Динамо» набрало 45 очков после 28 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда, которая тур назад рассталась с главным тренером Славишей Йокановичем, под руководством Павла Алпатова разгромила «Торпедо» со счётом 3:0.

«Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении шести матчей: последняя неудача была 9 апреля, когда железнодорожники уступили дома «Зениту» (1:2). Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.