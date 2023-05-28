Гендиректор «Пари НН» Измайлов оценил ничью в матче со «Спартаком»

Гендиректор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался по итогам игры 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Хороший результат. Хотелось победы, но результат тоже достойный. Ребята довольны игрой, а я доволен самоотверженностью и бойцовскими качествами игроков», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Прошедшая 28 мая в Москве игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» завершилась безголевой ничьей. Сейчас «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков. Красно-белые занимают третье место, набрав 54 очка.

Матч следующего, 30-го тура РПЛ «Пари НН» проведёт 3 июня, сыграв с «Химками» дома. «Спартак» ожидает игра с «Крыльями Советов» на выезде.