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«Динамо» — «Локомотив»: Тикнизян вывел гостей вперёд

«Динамо» — «Локомотив»: Тикнизян вывел гостей вперёд
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В эти минуты на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Тикнизян – 45+1'   1:1 Смолов – 45+4'   2:1 Сазонов – 55'   2:2 Глушенков – 63'   2:3 Ненахов – 77'   2:4 Изидор – 88'

На 45+1-й минуте Наир Тикнизян с близкого расстояния расстрелял ворота и вывел гостей вперёд.

«Динамо» набрало 45 очков после 28 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда, которая тур назад рассталась с главным тренером Славишей Йокановичем, под руководством Павла Алпатова разгромила «Торпедо» со счётом 3:0.

«Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении шести матчей: последняя неудача была 9 апреля, когда железнодорожники уступили дома «Зениту» (1:2). Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.

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