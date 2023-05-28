Александр Мостовой — о «Спартаке»: если скажешь правду, то многим она не понравится

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о выступлениях московской команды после игры 29-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома не смогли обыграть «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Удивлён результатом, если учесть, что вчера ЦСКА оступился. Думал, что «Спартак» выиграет в один мяч. Но «Пари НН» — молодцы. Выдержали и вытерпели. Набранное очко им обязательно пригодится.

«Спартак» вылетел от «Акрона» из Кубка России, останется в тройке — у них всё «замечательно»! Если скажешь правду, то многим она не понравится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает третье место в текущем розыгрыше РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскался набрали 54 очка после 29 туров. Отставание от ЦСКА — одно очко.