Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой — о «Спартаке»: если скажешь правду, то многим она не понравится

Александр Мостовой — о «Спартаке»: если скажешь правду, то многим она не понравится
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о выступлениях московской команды после игры 29-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома не смогли обыграть «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Удивлён результатом, если учесть, что вчера ЦСКА оступился. Думал, что «Спартак» выиграет в один мяч. Но «Пари НН» — молодцы. Выдержали и вытерпели. Набранное очко им обязательно пригодится.

«Спартак» вылетел от «Акрона» из Кубка России, останется в тройке — у них всё «замечательно»! Если скажешь правду, то многим она не понравится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает третье место в текущем розыгрыше РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскался набрали 54 очка после 29 туров. Отставание от ЦСКА — одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023