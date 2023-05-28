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Гендиректор «Боруссии» — об упущенном титуле: это даже хуже, чем проигрыш 2013 года

Гендиректор «Боруссии» — об упущенном титуле: это даже хуже, чем проигрыш 2013 года
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Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал об эмоциях после субботнего тура Бундеслиги, когда его команда потеряла шансы на чемпионство.

«Это очень больно. Я давно занимаюсь этой работой, но вчера это было даже хуже, чем проигрыш финала Лиги чемпионов 2013 года. BVB — это клуб, который быстро восстанавливается после подобного. В Рурской области мы обречены подниматься снова и снова», — сказал Ватцке в интервью Kicker.

27 мая в последнем туре немецкой лиги «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2), в то время как «Бавария», их ближайший преследователь, обыграла «Кёльн» со счётом 2:1. «Боруссия» и «Бавария» завершили сезон с одинаковым количеством очков, но команда из Мюнхена опередила дортмундцев по дополнительным показателям.

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