Гендиректор «Пари НН» Измайлов: стал ли клуб сильнее образца первого круга? Думаю, нет
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов считает, что нижегородцы не стали сильнее по сравнению с самими собой образца первого круга Российской Премьер-Лиги.
«Стал ли «Пари НН» сильнее образца первого круга? Думаю, нет», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Отметим, что в первом круге чемпионата России текущего сезона «Пари Нижний Новгород» одержал только три победы (над «Уралом», «Факелом» и «Ахматом»), а во втором круге успел выиграть уже четыре матча — с ЦСКА, «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Сочи».
Сегодня, 28 мая, нижегородцы сыграли вничью со «Спартаком» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0). В первом круге сильнее был «Спартак» — 2:1.
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