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Бушманов — о матче с «НН»: не могу утверждать, что «Спартак» подарил ЦСКА второе место

Бушманов — о матче с «НН»: не могу утверждать, что «Спартак» подарил ЦСКА второе место
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Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов прокомментировал исход матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Спартак» играл с большим преимуществом: владел мячом и территорией. Игроки создавали моменты, но реализовать ничего не удалось. Наверное, результат матча закономерный.

«Пари НН» нужно похвалить — играли организованно и самоотверженно. «Спартаку» не хватило неординарных ходов в атаке, чтобы преодолеть такую оборону. Вполне возможно, что не хватило Соболева: с учётом того, что команда иногда по инерции играла навесами. Мне кажется, он мог бы реализовать своё умение играть на втором этаже.

Не могу утверждать, что «Спартак» подарил ЦСКА второе место. После вчерашней ничьей армейцев с «Краснодаром» можно было говорить то же самое. Всё будет решаться в последнем туре», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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