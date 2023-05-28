«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 28 мая, состоится матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет грозненский «Ахмат». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Прохин, Чернов, Лангович, Байрамян, Глебов, Миронов, Щетинин, Тугарев, Голенков.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Семёнов, Быстров, Тимофеев, Карапузов, Камилов, Харин, Ильин, Агаларов.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. На гол Мохамеда Конате ростовчане ответили точными ударами Николая Комличенко и Александра Сильянова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.