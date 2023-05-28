Куропаткина: удаление Гживиньской вообще не поняла. Думала, судья карточки перепутала

Защитница «Зенита» Вероника Куропаткина прокомментировала удаление партнёрши по команде Габриэлы Гживиньской в матче 11-го тура женской Суперлиги с ЦСКА.

«Удаление я вообще не поняла. Я сначала подумала, что судья перепутала жёлтую и красную карточки и нечаянно показала. За что, не знаю до сих пор. Все разное говорят. Подумала, что там аут не так кинули, что ли. Не видела и не слышала эпизод.

По фолам на наших игроках, которые не свистнули, ничего не могу сказать, у меня будет субъективное мнение.

В моменте столкновения Юли Плешковой и Веры Симановской было жёстко, они влетели головами друг в друга, рассечение. Там было неважно, свои или чужие, я начала звать всех докторов.

Хотим этой победой отметить день рождения Санкт-Петербурга. Столько болельщиков приехало. Когда ты на поле у противника слышишь целую трибуну, мурашки по коже», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Габриэла Гживиньска получила прямую красную карточку на 23-й минуте матча в связи с оскорблением соперницы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита».