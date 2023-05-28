Футболист «Зенита» и бывший игрок «Спартака» вызваны в сборную Бразилии

Форвард «Зенита» Малком и экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас, ныне выступающий за «Фламенго», вызваны в сборную Бразилии.
Латиноамериканцы проведут в июне два товарищеских матча с национальными командами Гвинеи и Сенегала. Первый матч состоится 17 июня в Барселоне, второй — 20 июня в Лиссабоне.
В заявку команды также попали такие звёздные футболисты, как Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Родриго и Винисиус Жуниор (оба представляют мадридский «Реал»).
На данный момент Малком и Айртон не вызывались в основную сборную Бразилии. Футболисты имеют опыт выступления за молодёжную и олимпийскую национальные команды.
Ранее ещё один футболист «Зенита» помог своей сборной пробиться в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира.
- 28 мая 2023
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