Футболист «Зенита» и бывший игрок «Спартака» вызваны в сборную Бразилии

Форвард «Зенита» Малком и экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас, ныне выступающий за «Фламенго», вызваны в сборную Бразилии.

Латиноамериканцы проведут в июне два товарищеских матча с национальными командами Гвинеи и Сенегала. Первый матч состоится 17 июня в Барселоне, второй — 20 июня в Лиссабоне.

В заявку команды также попали такие звёздные футболисты, как Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Родриго и Винисиус Жуниор (оба представляют мадридский «Реал»).

На данный момент Малком и Айртон не вызывались в основную сборную Бразилии. Футболисты имеют опыт выступления за молодёжную и олимпийскую национальные команды.

Ранее ещё один футболист «Зенита» помог своей сборной пробиться в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира.