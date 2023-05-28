Матч с «Динамо» стал 400-м в РПЛ для Артёма Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба провёл 400-й матч в Российской Премьер-Лиге. Юбилейной для 34-летнего форварда стала игра 29-го тура чемпионата России с «Динамо» (4:2). 181 матч Дзюба сыграл в элитном дивизионе за «Зенит», 126 – за «Спартак», 39 – за «Ростов», 34 – за «Томь» и по 10 за тульский «Арсенал» и «Локомотив».

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал счёт 4:2 в пользу железнодорожников.

Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Главные события первой половины игры произошли перед свистком на перерыв. Сначала на 38-й минуте Фёдор Смолов не реализовал пенальти за игру рукой Артёма Дзюбы в своей штрафной, пробив рядом со штангой. На первой компенсированной минуте полузащитник Наир Тикнизян воспользовался скидкой Дзюбы, чтобы открыть счёт. Спустя три минуты арбитр Роман Сафьян назначил ещё один пенальти в ворота Ильи Лантратова, и на этот раз Смолов был точен.

Размен голами продолжился и после перерыва. В начале второго тайма Саба Сазонов впервые в матче вывел хозяев вперёд, сыграв головой после навеса с фланга. Преимущество динамовцев продержалось до 63-й минуты, когда отличился Максим Глушенков. На 77-й минуте дальний удар защитника «Локомотива» Максима Ненахова позволил железнодорожникам снова повести в счёте. На 88-й минуте гости разыграли результативную комбинацию, на острие атаки оказался Вильсон Изидор.