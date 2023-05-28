«Локомотив» забил в 14 подряд матчах в РПЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 4:2 в выездной игре 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда забила в 14 подряд матчах в РПЛ. Это лучшая серия железнодорожников за последние десять лет (с сентября 2013 года). Тогда футболисты «Локо» забивали в 15 матчах подряд.

В последних 14 турах чемпионата России «Локомотив» поражал ворота таких соперников, как «Урал», «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Оренбург», ЦСКА, «Химки», «Сочи», «Крылья Советов», «Факел» и «Динамо». Команда забивала во всех матчах РПЛ после назначения Михаила Галактионова главным тренером.

Суммарно за вторую половину сезона московская команда забила 34 гола. Отметим, что за предыдущие 15 матчей текущего чемпионата России «Локомотив» забил вдвое меньше — 17 мячей.