Под руководством Галактионова «Локо» в РПЛ проиграл только «Зениту»

Московский «Локомотив» проиграл только «Зениту» в Российской Премьер-Лиге под руководством Михаила Галактионова, одержав девять побед и дважды сыграв вничью, сообщает Opta Sports.

Железнодорожники сейчас лучшая команда весенней части сезона по набранным очкам (29) и забитым голам (31).

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал счёт 4:2 в пользу железнодорожников.

В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед и после перерыва. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти.

«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении семи матчей. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 42 очка.